Un blocde naus de Rieju i d'una empresa de transports del Polígon Industrial de Vilamalla ha quedat completament destrossat per les flames en un incendi que s'ha orginat aquesta mitjanit. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un foc en una zona de naus del Pont del Príncep a Vilamalla a les 00.17 hores, al costat del pavelló municipal. El foc afectava totalment una nau, a l'interior de la qual s'ha sapigut de seguida que hi havia material emmagatzemat.

Segons els Bombers, el foc ha propagat ràpidament a les dues naus del costat. Una d'elles, que seria un taller mecànic, d'una altra empresa. Efectius de 16 camions, amb el suport del grup de riscos tecnològics dels Bombers, han treballat a la zona durant tota la nit. Tot i que no constava que hi hagués persones afectades, fins al lloc s'hi ha desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques i també els Mossos d'Esquadra. El bloc de tres naus calcinat té una superfície de 50 metres de llarg per 80 de fondària, segons els Bombers, que han treballat amb estratègia defensiva per evitar la propagació del foc per zones no cremades i per la resta de naus del polígon. A les 6 del matí, han informat que l'incendi havia quedat controlat, tot i que els efectius continuaven a lloc acabant de remullar punts calents i fent tasques d'inspecció.

Fonts de Rieju han informat que "l'ús principal d'aquesta nau era d'emmagatzematge de material de producció". Des de l'empresa estem valorant els efectes que aquest incendi causarà al nostre pla de producció". Rieju ha mostrat el seu agraïment a la feina dels Bombers durant les tasques d'extinció de l'indendi.