El FC Barcelona ja és el primer equip europeu a tenir en el seu palmarès dos triplets un amb l'equip masculí i un amb l'equip femení, després d'aconseguir el Barça Femení aquest diumenge guanyar la Copa de la Reina a Leganés al Llevant UD.

Conquistar la primera Lliga de Campions femenina va ser històric, i amb això l'equip va anar escrivint pàgines daurades en la breu història del professionalisme de l'equip en aconseguir, primer, el doblet amb la Primera Iberdrola i, aquest diumenge, el triplet amb la Copa de la Reina, l'octava de l'equip femení blaugrana.

Igual que l'equip masculí és 'Rei de Copes', les jugadores de Lluís Cortés reforcen la condició de l'equip de 'Reina de Copes' i, a més, converteix al FC Barcelona en club posseïdor de triplet, en la seva màxima esplendor i amb els títols més significatius en una mateixa temporada, en l'equip masculí (2009 i 2015) i femení (2021).

La gesta de l'equip de Lluís Cortés va començar amb la 'UEFA Women's Champions League' del 16 de maig, conquistada en el Gamla Ullevi de Göteborg (Suècia) després de guanyar a un Chelsea vigent campió de la lliga anglesa per 0-4, amb gols de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen i un autogol '*blue'.

En la qual era la segona final continental de l'equip, es va guanyar la 'Champions'. I això, sumat a una Primera Iberdrola encara inacabada però on compten les jornades per victòries, l'equip va confirmar el doblet de manera matemàtica i el va festejar després d'una golejada a l'Athletic per 8-0 en el Estadi Johan Cruyff.

I aquest diumenge, després d'eliminar en semifinals al Madrid CFF per 0-4, es van plantar en la final i van doblegar a unes 'granota', terceres en la competició domèstica i que venien de guanyar a l'Atlètic de Madrid, per a alçar la Copa de la Reina i signar un triplet històric en aquesta temporada 2020/21 viscuda encara en pandèmia. A més, per la pandèmia, la Copa de la Reina 2019/20 es va disputar durant aquesta temporada, al febrer de 2021, i el Barça la va guanyar al Logronyo, la qual cosa seria un 'pòquer' de títols.

Amb aquesta efemèrides, el Barça femení iguala al Barça masculí, que ja ha aconseguit dos triplets. El primer va ser en 2009, en plena expansió del Barça de Pep Guardiola, considerat el millor de la història de l'entitat. I amb un desplegament futbolístic al qual aquestes jugadores, aquest Barça Femení, s'assemblen molt. Dos triplets, aquests, amb ple 'ADN Barça'.

Però encara té un altre l'FC Barcelona; el de 2015 amb Luis Enrique Martínez en la banqueta. Malgrat un inici irregular de temporada, malgrat crisi de poder en el vestuari i a derivar cap a un joc més directe, el Barça del 'trident' Messi-Suárez-Neymar va aconseguir repetir el triplet.