Un equip de rem de Palamós ha batut el rècord del món de quilòmetres recorreguts en 24 hores. En Sergi, en Martí en Quim i en Juanba han estat un dia seguit en una màquina de rem per cobrir 364 quilòmetres, 21 més que l'anterior marca. I tot plegat ho han fet per conscienciar a la ciutadania de la problemàtica dels microplàstics als mars i oceans. De fet, totes les proves i reptes que fa l'Ocean Cats tenen un rerefons mediambiental. En aquest sentit, els quatre esportistes participaran el desembre del 2022 a la cursa que creua l'oceà Atlàntic a rem. Durant la travessa, que calculen que voltarà els 35 dies, prendran mostres de l'aigua que enviaran a analitzar a la Universitat de Barcelona.

Ahir a les 12 del migdia els quatre integrants de l'equip de rem Ocean Cats de Palamós començaven un nou repte. Aquesta vegada no era una travessa, sinó que pretenien batre el rècord del món de quilòmetres en un dia. No només ho han aconseguit, sinó que els hi ha sobrat la darrera hora en què, cansats, han canviat els relleus cada cinc minuts enlloc de cada deu com les primeres 23. Després d'aconseguir la fita, s'han emportat l'ovació de la quarantena de persones que els han estat animant. Un nou repte aconseguit per en Quim, en Juanba, en Sergi i en Martí per poder traslladar el veritable missatge que volen fer arribar: la conscienciació de la gent de la "greu problemàtica" dels microplàstics al mar.

Aquests quatre atletes van engegar Ocean Cats el 2019 preocupats per la quantitat de brutícia que hi ha a les aigües per on naveguen. Des d'aleshores no han deixat de fer reptes esportius que sempre vinculen amb la divulgació, especialment quan van a les escoles a explicar les seves experiències. "El que ens trobem és que cada vegada està més brut i el que pretenem és arribar a la major quantitat de gent possible", explica en Quim Planellas. Però a banda d'explicar-ho, Ocean Cats també col·labora amb la Universitat de Barcelona. A cada sortida que fan recullen mostres d'aigua d'una zona determinada i després l'envien a analitzar al centre. L'objectiu, explica Planellas, és poder determinar l'origen dels microplàstics per poder actuar i fer conscienciació a la ciutadania. El seu "gran repte"A banda del rècord del món –que han batut de llarg i deixat en 364 quilòmetres- i de les diferents accions i travesses que fan, d'aquí un any i mig tenen el que per a ells és el "gran repte": completar, i si es pot guanyar, la Talisker Whisky Atlantic Challenge. Es tracta d'una cursa que surt de l'illa de la Gomera a les Canàries i que arriba a la d'Antigua, al mar del Carib. Un recorregut que esperen fer en uns 30 o 35 dies en el què hauran de repetir l'experiència d'aquest diumenge a Palamós, amb alguns matisos.

En Martí Ramírez, membre de l'equip explica que tenen previst dividir-se en parelles i fer tandes de dues hores cadascuna sense parar. Mentre dos remen els altres dos descansen. Això sí, Ramírez explica que aniran a un ritme més pausat que en la prova d'aquest diumenge a Palamós per poder arribar bé.Durant tota la travessa aniran recollint mostres d'aigua de diversos punts de l'oceà Atlàntic que després portaran a analitzar a la Universitat de Barcelona.