El Barça s'adhereix al projecte d'una Superlliga que aixeca polseguera

Terratrèmol en el futbol europeu amb la irrupció de l'anomenada Superlliga. Hi va dir la seva el Barcelona, un dels onze clubs fundadors d'aquesta nova competició. El club blaugrana, mitjançant un comunicat de premsa, va justificar ahir la seva adhesió al projecte davant l'acceleració de la inestabilitat de l'actual model econòmic del futbol continental degut a la pandèmia del coronavirus.

L'entitat blaugrana assenyalava que els clubs impulsors d'aquest campionat, entre ells també el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, han tingut com a objectiu «millorar la qualitat i la intensitat de les competicions europees existents i, en particular, crear un torneig en el qual els millors clubs i els millors jugadors puguin competir entre ells de manera més freqüent».

La competició, governada pels mateixos clubs fundadors, neix amb la voluntat de convertir-se en el millor torneig esportiu de clubs de tot el món. Aquestes onze entitats són Barcelona, Milan, Arsenal, Atlètic de Madrid, Chelsea, Inter de Milà, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Reial Madrid i Tottenham Hotspur. A tots ells s'hi afegiran tres clubs més en qualitat de convidats perquè puguin unir-se abans de la temporada inaugural, que començarà el més aviat possible. El Barcelona anunciava que aquests clubs «esperen mantenir converses en breu amb la UEFA i la FIFA» per «buscar les millors solucions per a la Superlliga i per al conjunt del futbol mundial».

El «no» de LaLliga

LaLliga convocava ahir tots els clubs que en formen part a una reunió aquest proper dijous al matí sobre el projecte de la Superlliga que s'anunciava aquest diumenge. Projecte davant el qual la patronal de clubs del futbol espanyol mostrava un clar refús. LaLliga qualificava aquesta proposta d'una nova competició com un «plantejament egoista, dissenyat per enriquir encara més els rics» que «destruirà l'atractiu de tot el joc i tindrà un impacte profundament perjudicial per al futur immediat de LaLliga, dels clubs que la composen i de tot l'ecosistema futbolístic». Això és el que es podia llegir en el comunicat emès ahir. A aquesta postura s'hi van sumar diversos equips professionals espanyols, com ara el Valèncial, Vila-real, Llevant o també l'Alabès. També d'estrangers, com ara el Borussia Dortmund.

No van ser els únics a alçar la veu perquè d'altres organismes també es van oposar a aquest projecte. El «no» també va venir per part de la FIFA, la UEFA, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la Federació Anglesa (FA) i la Premier League del mateix país, la Bundesliga alemanya, la Federació belga, la lliga portuguesa o també la Serie A italiana. Així mateix s'hi sumaven el president francès Emmanuel Macron i el primer ministre britànic, Boris Johnson.

La nova Champions, en marxa

Paral·lelament a tot això, la UEFA continua amb els seus plans i ahir es va reunir el seu Comitè Executiu per acordar que continua endavant el nou format previst per a la Lliga de Campions, que entrarà en vigor la temporada 24/25. La principal novetat és que el torneig passarà a tenir 36 equips en comptes dels 32 actuals. Aquests es repartiran en quatre grups de nou equips que disputaran una lligueta. Els vuit millors accediran directament a vuitens, els situats entre els llocs 25 i 36 quedaran eliminats i els que ho facin entre la novena posició i la que fa 24 faran una eliminatòria a doble partit per completar els vuitens. Després, la competició continuarà amb el format actual de rondes. El guanyador o subcampió jugarà un total de 17 partits en comptes dels 13 actuals. O fins i tot 19 si s'ha de superar el play-off.