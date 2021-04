El Llevant va guanyar l'Eibar (0-1) i s'apropa a la permanència un any més. Per contra, l'equip basc no aixeca el cap i encadena una nova derrota que el situa últim. Els granotes van ser millors en un partit poc brillant per part de cap dels dos conjunts, però en què els visitants van aprofitar el nerviosisme local per emportar-se els punts.