Benzema salva de nou el Madrid

Getafe i Atlètic de Madrid van empatar (0-0) en un partit molt tàctic i amb poques ocasions. La primera part va ser molt intensa. L'Atlètic va començar molt bé embotellant el Getafe al seu propi camp, però a mesura que van passar els minuts, el Getafe va anar millorant. A la represa, res va canviar i l'empat a zero no es va moure.

El Madrid es va salvar en el descompte contra l'Elx (2-1) gràcies a un doblet de Benzema en l'últim quart del duel (el gol de la victòria en l'afegit) i que permet a l'equip de Zidane seguir amb un fil de vida mínim en la lluita per aconseguir el títol de lliga. Tot després de l'ensurt que van protagonitzar els valencians, que van estar molt a prop d'endur-se els tres punts i de fer història a l'estadi Alfredo Di Stéfano.

Les rotacions de l'entrenador francès, pensant amb el partit de Champions contra l'Atalanta, no van funcionar i els madrilenys no van entrar bé al matx. En tota la primera meitat els blancs només van aconseguir una ocasió en un contraatac en el qual Benzema va resoldre malament una passada creuada de Vinicius. L'Elx, per part seva, va viure còmode i va mostrar una solidesa defensiva notable, això sí, sense inquietar Courtois. La segona part, en canvi, va ser una altra història. Primerament, l'Elx va treure profit en un córner en què Dani Calvo va guanyar el salt a Varane i el seu potent cop de cap va entrar després de tocar en el travesser. El Madrid es veia contra les cordes. Tanmateix, Benzema va aprofitar una magnífica assistència de Modric per empatar, i en el descompte, el francès va sentenciar.