El futbol amateur torna a competir 4 mesos després

La Primera Catalana ha tornat. Després de quatre mesos aturada a causa de la pandèmia de la covid-19 i les restriccions imposades pel Procicat, els equips gironins de la primera categoria territorial van gaudir ahir d'una nova jornada de competició. Tot i que gran part dels clubs no volien reprendre el campionat amb les condicions actuals, i malgrat les discrepàncies amb l'FCF, que una vegada més ha seguit el seu propi camí sense el consens tan necessari amb les institucions, la primera categoria del futbol territorial va tornar als terrenys de joc. Veure futbol als estadis sempre és una bona notícia.

El partit més destacat de la jornada va ser el derbi gironí entre el Bescanó i el Palamós en un duel que es va decidir a la segona part. Els primers 45 minuts van ser molt igualats i ambdós conjunts van poder foradar la xarxa del rival. Però no va ser fins a la represa que el Palamós va obrir la llauna aconseguint dos gols gairebé consecutius. El Bescanó només va poder retallar les distàncies i d'aquesta manera l'equip del Baix Empordà va sumar tres punts importants (1-2). En l'altre derbi gironí de la jornada, l'Escala va rebre el Lloret. En un matx molt igualat i amb poques ocasions clares de gol, el resultat final va ser de d'empat a zero.

Per la seva banda, el Llagostera B es va desplaçar fins al municipal del Vic Riuprimer en un partit que no va tenir cap història i en el qual els locals van sentenciar guanyant 3-0. En canvi, La Jonquera no va jugar el seu corresponent duel contra el Manlleu per motius sanitaris.