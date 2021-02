El Girona juvenil es desfà del líder invicte amb una victòria d'impacte

Cop d'autoritat contra el líder invicte. El Girona juvenil va desfer-se ahir de l'Espanyol, que fins aleshores no havia perdut cap partit, amb un gol matiner de Kemo i un altre d'Artero a les acaballes del partit. La victòria «dona confiança» a l'equip d'Àlex Marsal, que per fi veu recompensat el seu esforç enduent-se els tres punts. D'aquesta manera, els blanc-i-vermells se situen quarts a la classificació amb 18 punts.

L'inici no podia ser més prometedor per al Girona. Kemo va avançar ràpidament el seu equip al marcador amb un gol al minut 3. Això va donar ales als de Marsal, que van dedicar-se a posar les coses complicades a l'Espanyol ben replegats al darrere.

L'ordre defensiu va ser clau per afrontar la resta del partit amb comoditat. Però com tot, tenia un preu: el «desgast físic important». Els gironins van saber jugar les seves cartes per gaudir d'ocasions de gol, tot i que el segon no va arribar fins al darrer moment. Ja en temps afegit, Artero va marcar el 2-0.

Aquesta victòria permet seguir creixent al juvenil A després de «tres setmanes amb condicionants importants com les baixes». Marsal explica que «hem aprofitat els dubtes» de l'Espanyol amb un triomf que «ens donarà un punt de confiança». «Estàvem tranquils dins la intranquil·litat que el fet de no guanyar es reflectia en no sumar a la classificació, però amb aquest joc tard o d'hora havia d'arribar», afegeix. El pròxim repte serà a Mallorca.