Competir abans que viure la intermitència de l'Atalanta

Una «decisió personal» és el que ha provocat el sobtat canvi d'aires de Johan Mojica. Si a l'estiu acceptava la proposta de l'Atalanta, equip de la Serie A i que disputa la Lliga de Campions, ara a l'hivern demanava marxar d'Itàlia per acabar signant per l'Elx. Un i altre destí, sempre amb l'acceptació del Girona, club que encara el té en propietat. Ahir va ser presentat al Martínez Valero, on va explicar la seva «fam» per fer bé les coses, el «compromís» amb el qual entra al vestidor, i sobretot les ganes de «competir». Cosa de la qual no podia gaudir a Bèrgam. «A l'Atalanta jugava, però ho feia un partit sí, i després dos no. Era una cosa intermitent», explicava Mojica, recordant que ell és internacional amb el seu país i, per tant, el que necessita són minuts.

Cedit fins al final de temporada i amb una opció de compra de dos milions d'euros i mig, deia estar bé físicament i preparat per una adaptació «immediata» perquè coneix la categoria. «Sé quin és l'objectiu de l'Elx i també per què he vingut aquí», afegia. Deia també que ha sigut un «encert» aterrar al Martínez Valeri i que en les properes setmanes «ho demostraré». Eliminat de la Copa al camp del Rayo, el nou equip de Johan Mojica juga avui un partit important al camp del Valladolid, mentre que el proper diumenge rep la visita del Barça.