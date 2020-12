Lloret i Palafrugell s'enfronten a Reus i Lleida, tercer i quart classificat

El Lloret i el Palafrugell tenen dos examens de nivell aquest vespre en la tretzena jornada de l'OK Lliga. Els selvatans reben la visita del potent Reus (20.15) mentre que el conjunt de Garcia Balda espera el Lleida (20.00). El Reus i el Lleida són tercer i quart classificats a la taula, per darrere del Liceo i del Barça. El Lloret fa tres partits que no coneix la victòria després de dues derrotes i un empat. El Palafrugell, per la seva banda, ve de perdre a Reus. El Girona juga demà a Sant Sadurní.