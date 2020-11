La marca figuerenca Rieju competirà en la categoria-Ria d'Elit del Dakar

El Ral·li Dakar 2021 se celebrarà del 3 al 15 de gener a l'Aràbia Saudita i la marca figuerenca Rieju hi serà present. Cent vuit pilots de diferents parts del món competiran en la prova que constarà de 12 etapes, amb sortida i arribada a Jiddah i amb un dia de descans, el 9 de gener, a la ciutat de Ha'il. Com a novetat, els participants de totes les categories rebran el roadbook just abans de la sortida de cada etapa i hi haurà restriccions per contenir costos, com el límit del pneumàtic posterior o el temps que els pilots podran treballar en les seves motos. També hi haurà una classe Dakar Classic, amb vehicles anteriors a l'any 2000.

La participació de l'equip RIEJU-DAKAR al rally raid més reconegut del món, permetrà viure una experiència extrema als seus tres pilots i donar projecció internacional al fabricant català que des del mes de març té la propietat intel·lectual i indus- trial de la plataforma Enduro Gas Gas de l'empresa Torrot. La duresa de la prova posarà al descobert les exigències de les muntures en condicions extremes, una informació que servirà per ampliar la gamma actual de models de major cilindrada.

Sobre els objectius esportius, el director de curses de RIEJU, Miquel Garcia, destaca que "hem treballat durant molts mesos en el projecte i la nostra ambició és fer un top 10, però sobretot que tots 3 arribin a creuar la línia de meta ". Per tal de fer l'experiència el més satisfactòria possible RIEJU ha confiat la seva assistència a l'equip FN Speed amb Santi Navarro al capdavant, amb una llarga experiència de més de 25 anys en el món de la competició. En aquesta ocasió, les motos en competició seran subministrades per FN Speed i per tant, els vehicles no són desenvolupats per RIEJU, que fa aquesta primera incursió al Dakar per satisfer les necessitats dels futurs models propis.



Equip Rieju-Team

Pel que fa als pilots oficials de RIEJU cal destacar que Oriol Mena va debutar a la categoria de motociclisme al Dakar 2018, acabant en 7a posició i va ser el millor rookie de la cursa. El 2019, va acabar 9è i va ser el millor pilot espanyol classificat en motocicletes. Una lesió va impedir la seva participació al Dakar 2020.

Amb més de 700.000 quilòmetres recorreguts pel desert, Joan Pedrero arriba al seu 13è Dakar amb milers d'històries que la vinculen a aquesta cursa. Amb dos 5è lloc els anys 2011 i 2013 com a millors resultats, el pilot de Canet de Mar va ser setzè en l'última edició del Dakar.

Per la seva banda, el jove pilot de Guardiola de Bergadà, Marc Calmet, és el campió de Catalunya de resistència a terra i aquesta és la seva primera participació al Dakar.

El proper dilluns 30 de novembre, els pilots de Rieju Team assistiran a la presentació dels equips FN Speed que tindrà lloc a les instal·lacions de l' Enduro Training Area Puigdemont Bros de Bescanó (Girona).

Rieju retransmetrà la seva experiència al Dakar 2021 a través dels seus canals oficials.