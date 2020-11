Albert Arenas vola a Portimao i envia un missatge als rivals

«Estic molt content per començar liderant. Però el més important és que ens hem centrat en tot allò que havíem de fer. Per això estic satisfet amb el treball». Són les paraules del gironí Albert Arenas, de l'equip Aspar, just després de rodar més ràpid que ningú sobre el traçat de Portimao. Podria ser un divendres més, si no fos perquè aquest cap de setmana se li presenta l'oportunitat de convertir-se en campió del món de Moto3 quan li queden pocs dies per fer 24 anys. De moment, d'això no en parla. Prefereix fer-ho a la pista. Ahir, missatge directe per als seus rivals i perseguidors. Va ser el més veloç als entrenaments lliures del GP de Portugal, amb un millor temps d'1:47.987.

L'únic que va atrapar aquest segon. La resta, més lents. Segon va ser Jeremy Alcoba, amb 1:48.188 i tercer el japonès Tatsuki Suzuki, amb 1:48.361. Els principals rivals en la pugna pel títol, el nipó Ai Ogura i l'italià Tony Arbolino, no van tenir el dia i van ser novè i vuitè, respectivament. Arenas encapçala la classificació de Moto3 amb 170 punts, vuit més que Ogura (162), mentre que Arbolino en té onze menys (159). Són els únics que podrien pispar-li la corona. El gironí, si vol el Mundial, necessita acabar la cursa per sobre els seus perseguidors. Tot i que si és segon, també guanyarà facin el que facin els seus rivals.



Viñales, segon a MotoGP

A la categoria reina, el rosinc Maverick Viñales va ser segon per darrere el francès Johann Zarco, amo del millor temps als entrenaments lliures: 1:39.417.