L'esport català demana una ajuda de 1.000 milions per «subsistir»

El sector de l'esport a Catalunya va alertar ahir del seu «futur negre» si no es treballa per la seva reactivació i va reclamar a l'Estat que se'ls injectin 1.000 milions d'euros per poder «subsistir» fins que no arribin els fons europeus, segons els càlculs de Foment del Treball. En un acte organitzat per la patronal, el sector va presentar les seves peticions en un pla de rescat que exigeix al Govern que equipari les activitats esportives a les culturals i es permeti, per tant, fer entrenaments fins a les 10 del vespre –quan comença el toc de queda– i que els esportistes puguin tornar a casa després. També demanen que es reprenguin les competicions federades i s'ampliïn els aforaments del 50 al 70%.

Segons el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, el Govern està «menystenint» l'esport català en no tenir en compte el sector a l'hora d'aplicar les mesures, com el toc de queda, i va avisar que estan «en toc de mort».

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va assegurar que traslladaran totes les peticionsa les reunions que tinguin amb el Govern i va insistir que cal injectar «en vena» els 1.000 MEUR perquè puguin sobreviure. A més el sector reclama que es puguin reprendre les competicions federades a partir d'aquesta setmana i que s'ampliï l'aforament a les instal·lacions esportives del 50% al 70%.

Segons la UFEC, més del 70% dels entrenaments esportius federats són a partir de les 9 del vespre, per la qual cosa va alertar que si se'ls aplica el toc de queda no podran entrenar tot i complir amb els protocols sanitaris. Esteva va defensar poder reprendre tota l'activitat esportiva perquè, segons creu, quan es van cancel·lar les competicions va ser per poder «aturar la mobilitat» i ara «resulta que no s'ha aturat sinó que hi ha un descontrol». «L'esport no només és segur, sinó que és imprescindible per lluitar per la salut», va assegurar. Pel que fa a mesures econòmiques, el sector demana l'IVA superreduït del 4% sobre els serveis esportius, la supressió de l'IVA en inversions en equipaments esportius i la deducció en l'IRPF de les quotes d'instal·lacions esportives i de llicències.



La intervenció del GEiEG

El president del GEiEG, Francesc Cayuela, va ser un dels participants en la presentació del Pla de Rescat al sector esportiu. «Els clubs estem molt preocupats i cansats d'aquesta situació. Des que va començar la pandèmia, hem perdut massa social i ingressos... aquests recursos són necessaris perque mantenim l'esport de base i l'amateur. Cada dia ha més dificultat per tirar endavant», va assegurar durant la seva intervenció en l'acte impulsat per la UFEC.