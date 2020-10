Victòria del Girona B en el seu retorn a Riudarenes vuit mesos després

El Girona B va vèncer ahir el Vilassar de Mar en la tornada a Riudarenes vuit mesos després. Sense públic, el combinat local, que trepitjava per primer cop el Municipal essent equip de Tercera, va sumar la segona victòria en dues jornades gràcies a les dianes de Pachón, Naranjo i Kemo.

L'adaptació dels pupils d'Àxel Vizuete a la nova categoria frega la perfecció. Sembla mentida que siguin un filial. Dominen, volen jugar des del darrere i mostren una gran intensitat tan ofensiva com, sobretot, defensiva. Ahir van fer servir la fórmula de cuinar a foc lent. Sense pressa, per trobar algun racó per internar-se entre els visitants. El Vilassar de Mar, rocós i ben col·locat, no va donar treva. Quan recuperaven la pilota sortien amb una celeritat vertiginosa cercant Soufiane per banda dreta. Les centrades de l'extrem sempre tenien com a blanc el fort i alt ariet Carlos Cano, qui va disposar d'un parell d'ocasions: un xut tou ben aturat per Jona i una rematada de cap fregant el pal. Els gironins, veient això i volent seguir amb la casella de gols en contra a zero, van anar estirant-se; i sempre sota la batuta dels migcentres Joel i Ramon, que filtraven passades impossibles, van trobar perill. Pachón en va tenir un parell per obrir el marcador. Primer va llençar una pilota fora després d'una rematada acrobàtica; i segon, quan ho tenia tot de cara, l'exjugador de l'Andorra i el Prat va errar un u contra u.

A la represa, el Vilassar de Mar va voler sorprendre els gironins. Van posar una marxa més amb la intenció de crear escletxes entre el mur defensiu local. A punt van estar d'assolir-ho però el xut de Kilian, amb Jona superat, es va estavellar contra el travesser. Si perdones contra aquest Girona B ho pagues. Els barcelonins, fruit d'observar que guanyaven terreny, es van obrir i van anar deixant espais de mida desmesurada que hauria sigut pecat no aprofitar. I si a això li sumes una consecució d'errors defensius, has begut oli. Primer Pachón, després de combinar amb Turmo, posteriorment Naranjo aprofitant un regal de la rereguarda visitant, i per acabar Kemo amb un autèntic missil van posar el 3-0 a l'electrònic.