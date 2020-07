Enèsim desastre d'un Espanyol que dimecres podria ser ja de Segona

L'Espanyol enfila el camí cap a la Segona Divisió A. Ja hi té un peu i mig, que podrien ser tots dos aquest mateix dimecres, just després que s'acabi el derbi amb el Barça al Camp Nou. Ahir, nou desgavell de l'equip ara entrenat per Rufete, que no se'n surt ni segurament se'n sortirà. El Leganés, un altre conjunt amb l'aigua al coll que mira de sobreviure, va imposar-se gràcies a un gol de Jonathan Silva als pocs minuts d'iniciar-se el segon temps. Nova derrota de l'Espanyol, que es queda a onze punts de la permanència quan només en queden dotze en joc perquè el campionat decideixi baixar la persiana.

El xoc va ser de poder a poder, sense un dominador clar, i amb els nervis a banda i banda. Es palpava a l'ambient. Poques arribades, sobretot al primer temps, quan només l'espurna de Wu Lei donava cert aire d'esperança per als locals. El xinès va gaudir d'una arribada perillosa però l'acció no va fructificar. El mateix Wu Lei va mantenir el protagonisme en tornar dels vestidors, quan va marcar un gol que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc. Poc abans que Jonathan Silva decantés la balança a favor del Leganés. Es va desfer d'un parell de defensors abans de colar la pilota lluny de l'abast de Diego López.

Rufete va sacsejar la banqueta a la desesperada i l'Espanyol va anar guanyant metres a mesura que passaven els minuts, però no se'n va sortir. Raúl de Tomás va tenir dues bones ocasions. Una la va treure el porter Cuéllar i en l'altra, malgrat enviar la pilota al fons de la porteria, l'àrbitre va decidir que estava en fora de joc i l'empat no va pujar al marcador.