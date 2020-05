Adrià Casanova reforça l'atac del Peralada

El Peralada obre el capítol de fitxatges amb la incorporació d'Adrià Casanova, davanter de 27 anys, que arriba després de ser el màxim golejador del Banyoles a Tercera Divisió amb set dianes. El garrotxí tanca una etapa de tres temporades amb els del Pla de l'Estany i es converteix en la primera novetat del Peralada 2020/21.

«Hi ha varis factors que han estat determinants a l'hora d'acceptar l'oferta del CF Peralada, començant per la història del club, el projecte esportiu que van començar de zero la temporada passada i que s'ha vist l´ho bé que ha funcionat amb l'Albert Carbó com a entrenador i lògicament l'interès que han mostrat per mi», explica sobre la seva incorporació.

Així doncs, Casanova es converteix en la quarta peça confirmada de l'equip -si no hi ha cap sorpresa-, després de la renovació del capità Sergi Romero i la vigència de contracte d'Arnau Ortiz i Josu Currais.

Amb passat a Figueres i Manlleu, Casanova arriba per aportar treball i pólvora en l'aspecte ofensiu, un primer moviment per apuntalar l'atac del Peralada. I és que caldrà estar atents als moviments de la plantilla que es preveuen pròximament.





C.F. PERALADA 2020/21

Altes: Adrià Casanova.

Baixes: -.

Renovats: Aranu Ortiz, Josu Currais i Sergi Romero.

Pendents: Ritxi Mercader, David Aroca, Xavi Ferrón, Marc Medina, Gerard Asparó, Ivan Amoedo, Èric Vilanova, Èric Pimentel, Pep Piany, Carles Puig, Guillem Jiménez, Jorge Torres, Sergio Álvarez, Damian Waller, Víctor Bertomeu, Albert Canal, Toni Cunill i Pol Gómez.