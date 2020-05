Carlos Sáinz és el gran candidat a suplir la baixa de Sebastian Vettel a Ferrari

Carlos Sainz (McLaren) és el principal favorit dels mitjans informatius italians per ser el nou company de Charles Leclerc a Ferrari, després que l'escuderia de Maranello oficialitzés ahir que l'alemany Sebastian Vettel no continuarà a l'equip a partir de la temporada 2021. Sainz, de 25 anys i sisè classificat en l'últim Mundial, es perfila com a gran favorit per davant de l'australià Daniel Ricciardo (Renault) i de l'italià Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), per raons d'experiència, edat i pes del seu contracte, apunten els mitjans. El diari torinès La Stampa, propietat de la família Agnelli, accionista majoritari de FIAT, propietari de Ferrari, col·loca Sainz i Ricciardo com a favorits, mentre que veu més complicat que sigui Giovinazzi el futur company de Leclerc. Encara més convençut que Ferrari acabarà apostant per Sainz n'està La Gazzetta dello Sport, que destaca que l'espanyol cobraria entre set i nou milions per curs.