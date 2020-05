Palafrugell i Lloret continuaran a l'OK Lliga la temporada que ve

Ha costat però finalment hi ha hagut fumata blanca. Després d'una bona colla de setmanes deliberant i amb clubs, tècnics i jugadors demanant una decisió, finalment ahir, la Federació Espanyola de Patinatge va anunciar la suspensió de l'OK Lliga masculina i femenina i OK Lliga plata descartant la disputa de cap mena de play-off, com estava planificat aquesta temporada. La decisió dóna el títol de Lliga al Barça, líder solvent fins al moment de la suspensió, i també acorda que no hi hagi descensos a OK Lliga Plata. Això fa que tant el Corredor Mató Palafrugell com el Lloret Vila Esportiva s'asseguren la presència la temporada entrant a la màxima categoria. Pel que fa al Garatge Plana Girona, els de Ramon Benito competiran a l'Europa Cup el proper exercici com a cinquens classificats. Si bé no hi ha descensos, la Federació sí que ha acordat que pugin -sense play-off i a manca de 6 jornades pel final- els dos primers de cada grup d'OK Plata, Mataró i Vendrell. Això farà que la temporada vinent, l'OK Lliga passi de 14 a 16 equips. Pel que fa a l'OK Lliga femenina, el títol és per al Manlleu, líder i tampoc baixa cap equip. El Girona ha acabat la Lliga en la novena posició.

Malgrat que encara restava una jornada de la lliga regular, la Federació ha optat per tancar la paradeta. La decisió, sens dubte, deixa el Lloret com a gran beneficiat. Els selvatans sabien que haurien de jugar el play-off de permanència passés el que passés a la darrera jornada i, amb la resolució s'han garantit la salvació. «No agrada a ningú que hagi estat així però l'important per al Lloret era continuar un any més a l'OK Lliga», assegura Oriol Perarnau. El tècnic del Lloret troba «justa» la decisió. «Es podria valorar si declarar-la nul·la o no però, en el cas d'OK Lliga ho veig bé. El tema de la Plata ja és més complicat i delicat», diu. També està satisfet, Xevi Garcia Balda, l'entrenador del Palafrugell. «Estem contents a nivell de club perquè hem aconseguit l'objectiu per mèrits propis. En cap de les decisions possibles es contemplava que baixéssim perquè no érem en zona de descens», diu. Garcia Balda, això sí, és del parer que «el més correcte, per a mi, hauria estat deixar la lliga en blanc perquè faltava una jornada mb menys neguit ha viscut l'espera per la resolució el tècnic del Girona, Ramon Benito, que ja sabia que jugaria a Europa. «El que s'havia de fer era resoldre-ho d'una manera o altra i no allargar-ho més», diu Benito que reconeix que «la decisió era delicada i que hi ha moltes valoracions possibles depenent d'on es trobi cada club». Benito recorda que «enguany estàvem tranquils però l'any passat a manca d'un partit estàvem en descens i vam acabar a Europa».



Benito i Garcia Balda, un any més

La Federació va anunciar també que la Copa del Rei, en què el Girona s'havia d'enfrontar al Barça i de la Reina es jugaran a mitjan setembre. En aquest sentit, i amb vista al curs que ve tant Girona com Palafrugell continuaran comptant amb el tàndem Ramon Benito-Marc Comalat, i Garcia Balda, respectivament. A Lloret de Mar, a partir de demà es començarà a perfilar la temporada vinent i la continuïtat, o no, de Perarnau.