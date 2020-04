«Treballem per fer un equip que jugui l'Eurolliga el curs vinent»

Temporada acabada. Era la decisió esperada?

Sí. Ja quan van allargar la primera decisió tothom hi estava d'acord a donar-la per acabada. Tots hem dit el mateix i hi hem estat conformes. Trobàvem innecessari continuar allargant la decisió.

Hi ha hagut unanimitat en totes les decisions preses?

En el tema d'ampliar la Lliga algun club s'ha queixat una mica pel fet que suposa econòmicament dos desplaçaments més però al final més o menys tothom hi ha estat d'acord.

I amb el títol de Lliga?

No, cap problema. Tots d'acord. ha quedat desert i ja està. Ara en principi comptem que els dos primers classificats podrem jugar l'Eurolliga la temporada vinent. Aquesta és la idea i estem treballant en aquesta línia per fer un equip que hi pugui jugar. Sempre i quan, això sí, ens donguin plaça. També és un tema de la FIBA, no només de la FEB.

Què comporta pel que fa als contractes donar per acabada la temporada ara?

Hem estat parlant amb les jugadores aquest últim mes i realment és d'agrair l'esforç que han fet per ajudar el club. Han renunciat a un part del sou de l'últim tram de temporada. Això ens ajudaràa estabilitzar el pressupost.

Quines jugadores tenen contracte per al curs vinent?

La idea és fer un equip per jugar l'Eurolliga però una plantilla menys llarga que l d'enguany. Tenim amb contracte Helena Oma, María Araujo i Marta Xargay que, tot i tenir-ho signat té una clàusula de possible sortida que depèn d'ella. De la resta, amb algunes s'hi parla i amb d'altres hi haurà canvis. Amb Laia Palau hi comptem sempre i quan decideixi que vol continuar.

La idea és continuar amb Èric Surís a la banqueta?

S'hi està parlant també. Ens hem de trobar, perquè la situació serà diferent a la d'aquesta temporada. Hi haurà una baixada pressupostària forta entre una cosa i altra. Estem centrats a tancar l'exercici econòmic i després ja ens ocuparem de preparar el nou.