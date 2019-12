Aquest diumenge, 22 de desembre, s'ha celebrat la Travessia de Nadal del port de Llançà. L'activitat tenia caràcter benèfic per a recollir fons per a la investigació de les cardiopaties infantils. Hi han participat trenta-cinc nedadors i nedadores. La prova ha estat organitzada per l'Ajuntament de Llançà i el club Tintoreres amb diversos col·laboradors. Entre tots han recaptat 370 euros.