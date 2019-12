El Barça s'enfrontarà al Nàpols als vuitens de final de la Lliga Campions

El Barça s'enfrontarà al Nàpols en els vuitens de final de la Lliga de Campions, segons ha determinat el sorteig realitzat aquest migdia a la seu de la UEFA, a Nyon (Suïssa).

L'anada, a l'estadi napolità, es jugarà els dies 18, 19, 25 o 26 de febrer del 2020, mentre que la tornada serà al Camp Nou, el 10, 11, 17 o 18 de març.



Aquests són tots els emparellaments dels vuitens de la Champions:



Borussia Dortmund-París Saint Germain

Reial Madrid-Manchester City

Atalanta-València

Atlètic Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Munic

O. Lió-Juventus Torí

Tottenham-Leipzig

Nàpols-Barcelona



Valverde: És un rival dur i complicat

El tècnic barcelonista Ernesto Valverde ha qualificat el Nàpols, rival dels blaugrana a vuitens de final de la Champions, com "un rival dur i complicat", i ha destacat "el gran ambient" que es viu al seu estadi.

En declaracions a Barça TV, ha recordat que com que l'eliminatòria no es juga fins d'aquí a dos mesos "mai se sap com estarà (el Nàpols)" llavors.

"Tenen jugadors importants davant (Dries Mertens, Lorenzo Insigne) i ja als Estats Units (tots dos es van mesurar en un amistós aquesta pretemporada) van demostrar que és un equip que juga bé, que té qualitat al centre", ha argumentat.

Valverde ha recordat que com a entrenador de l'Athletic va jugar una prèvia de la Champions a San Paolo (2014) i ha comentat que es va viure "un ambient fort" en un estadi dels que "la gent està molt a sobre".

"Estem acostumats a jugar en ambients d'aquest tipus. Serà bonic tot el que es generarà a Nàpols respecte a aquest partit", ha dit.

En aquella ocasió, l'Athletic de Valverde va passar després d'empatar (1-1, gols de Muniain i Higuain) a Nàpols i resoldre a la tornada (3-1), amb dos gols d'Adúriz i un d'Ibai Gómez. El del Nàpols el va marcar Hamsik.

Gattuso: "Afrontarem el partit sense por"



Gennaro Gattuso, tècnic del Nàpols, ha assegurat que el seu equip afrontarà el Barcelona "sense por" en els vuitens de final de la Lliga de Campions, després de conèixer el resultat del sorteig celebrat aquest dilluns a la UEFA a Nyon.

"Un gran equip, un gran desafiament, dos partits il·lusionants. Afrontarem el Barcelona sense por", ha afirmat Gattuso en declaracions facilitades pel Nàpols a través de la xarxa social "Twitter".

El Nàpols arriba als vuitens de final de la Copa d'Europa després de passar com a segon el grup E, darrere del líder Liverpool, en què va ser capaç de sumar quatre punts en dos partits contra l'equip anglès, vigent campió d'Europa.

L'equip napolità, que va canviar d'entrenador la setmana passada en apostar per Gattuso després de la destitució de Carlo Ancelotti, mai no es va enfrontar a la Lliga de Campions al Barcelona.