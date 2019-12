Ambient festiu i molt respecte per part de les dues aficions a Sarrià

Gairebé 600 espectadors omplien el Pavelló de la UES quan encara faltava mitja hora per començar el partit. De fet, gairebé totes les localitats ja s'havien esgotat en el primer cap de setmana de venda, ja fa quasi un mes. No n'hi havia per menys. Sarrià i Bordils es retrobaven en un derbi gironí d'handbol, des que els blanc-i-verds van aconseguir l'ascens a Divisió de Plata ara fa gairebé set anys.

Durant els 60 minuts de joc es va veure un ambient festiu a la grada i hi va haver respecte per part de les dues aficions, tot i que els de Bordils eren poc més de 10 persones. Els sarrianencs van animar en tot moment els seus, sobretot en els moments difícils, però també van saber reconèixer la victòria dels blanc-i-verds amb una ovació al final del partit.

Abans de començar el matx es va guardar un respectuós minut de silenci al qui va ser el primer president i soci número 1 de la UES Josep Mir, qui va morir el passat 6 de desembre.