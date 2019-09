Tornen Busquets i Alba, mentre que Messi i Luis Suárez encara no s'entrenen

Els internacionals espanyols Jordi Alba i Sergio Busquets es van incorporar ahir al matí als entrenaments del Barça, situació que no s'ha produït en els casos de Leo Messi i Luis Suárez. La sessió es va celebrar sota una intensa pluja. A l'entrenament del dia abans, Messi, lesionat des de principis del mes d'agost, havia realitzat treball individualitzat. L'equip disposa de tres sessions més abans de la disputa del pròxim partit, que serà aquest dissabte al Camp Nou contra el València. A l'entrenament també hi van participar Sergi Puig, Araujo, Collado, Riqui Puig i Saverio, del filial, així com els juvenils Tenas i Ansu Fati.



Benedito i el vot de censura

D'altra banda, el Jutjat de Primera Instància número 34 de Barcelona va donar la raó a l'empresari Agustí Benedito, impulsor el 2017 del vot de censura contra la directiva del Barça, el calendari del qual va impugnar la justícia en considerar que requeria més dies per recollir els suports. Després del procés de vot de censura, l'excandidat a les eleccions del club va interposar una demanda ordinària contra el club per considerar que privava els socis de sumar-se a aquesta iniciativa fins al 2 d'octubre, data que els promotors consideraven que era la vàlida per finalitzar la recollida de suports, i no el 27 de setembre, com va establir el club blaugrana.