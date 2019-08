La Piscina de Roses estrena un sistema de control constant d'aforament

La Piscina Municipal de Roses ha instal·lat un sistema automatitzat per al control de l'aforament al recinte aquàtic que permet fer un seguiment, a temps real, dels índex d'ocupació en cada moment del dia, tant per part dels responsables de la instal·lació com del públic general. El nou aplicatiu suposa una innovació en centres d'aquestes característiques, essent la primera piscina pública de la província de Girona que disposa d'aquest sistema de control.

La Piscina de Roses té un aforament màxim de 125 persones en el recinte de bany, tal i com figura en el reglament aprovat pel ple de l'Ajuntament de Roses l'any 2017. Fins ara, el control d'aquesta variable la feia el servei de socorrisme de la instal·lació de forma manual. Per tal de guanyar precisió i seguretat, s'ha buscat una solució tecnològica que evités la col·locació de barreres físiques (tipus torns d'accés) i que fos un sistema de control continu, amb avís automàtic i sense causar molèsties a l'usuari.

L'opció escollida consisteix en la instal·lació d'una càmera 3D estereoscòpica en la zona d'accés a les piscines. Uns sensors diferencien el sentit de pas de les persones i registren les entrades i sortides, determinant en cada moment l'aforament real de banyistes que resten en el recinte. Tota la informació es transmet a un servidor ubicat al núvol, a partir del qual es poden tenir dades a temps real o registres d'ocupació. Aquest sistema envia avisos automàtics quan la capacitat s'acosta a l'aforament màxim, fet que permet activar els protocols interns necessaris per garantir que no se superi el límit de les 125 persones.

A més de millorar la gestió i funcionament interns de la instal·lació, s'ha habilitat un espai a la web www.piscinaroses.cat per tal que aquesta informació sigui pública i es pugui consultar en línia a temps real per part dels usuaris. D'aquesta manera, els nedadors poden consultar l'ocupació d'espais que hi ha en cada moment i el registre del mes anterior pel que fa a usos (per dies i per franges horàries), fet que els pot ajudar a l'hora d'escollir els moments del dia per anar a nedar. A cada moment es pot veure el nivell d'ocupació, que queda definida com a baixa (entre 0 i 30%), mitja (entre 30 i 60%) i alta (a partir del 60%).

D'aquesta manera, la Piscina de Roses aposta per la tecnologia i la innovació per controlar millor el seu aforament màxim, en benefici de la seguretat i la comoditat dels seus usuaris.