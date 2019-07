Cap de setmana esportiu a Castelló, amb la setena edició de la Mugada

El GEIS (Grup empordanès d'Investigacions Subterrànies) ha prepara, per aquest proper cap de setmana, dues activitats a Castelló d'Empúries, com a preludi de la Festa Major de Sant Llorenç.

La primera activitat tindrà lloc el dissabte 3 d'agost. A les deu del vespre començarà la primera Bat-Mugada, la primera mugada nocturna que recorrerà al llarg dels 6km de circuit una bona part de la 7a Mugada (amb els paranys i obstacles que no hi poden faltar). Tot seguit, hi haurà botifarrada i xerinola fins a una hora prudencial, atès que al cap de poques hores començarà la 7a Mugada.

A les deu del matí de l'endemà, el diumenge 4 d'agost, es donarà el tret de sortida de la 7a Mugada, una cursa amb un recorregut de 7 km, complet i amb els mateixos obstacles de la Bat-Mugada i algun de més.