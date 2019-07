El Sant Pere Pescador aposta per «la lliga impulsada per la Federació»

La temporada vinent el Sant Pere Pescador no podrà comptar, així, amb els serveis de la Marina. L'equip empordanès ve d'una temporada un pèl irregular i complicada a la Segona Divisió Femenina (12è amb 22 punts) on es van estrenar després de pujar-hi fa dues. «Sabíem des d'un principi que cap equip de la categoria baixaria. Tot i això, l'objectiu i les expectatives establertes a l'inici de la temporada no es van complir», apunta l'entrenador de l'equip empordanès Joan Pont. El motiu d'aquest fet és la divisió d'opinions entre la Federació Espanyol de Futbol i la Liga respecte la creació de lligues en el futbol femení per la temporada vinent. No obstant, la opinió que es té des del Sant Pere Pescador és clara. «Nosaltres apostem per la lliga creada per la Federació», afirma Joan Pons, que serà de nou l'entrenador del club gironí. L'equip empordanès disputarà la Segona Divisió Femenina per segon any consecutiu a causa de l'aparició de la nova Primera Divisió B que se situa entre la Lliga Iberdrola i aquesta. Categoria que des del Sant Pere Pescador volen assolir a llarg-mitjà termini. «No tenim presses, ni exigències però en un futur volem ser-hi». L'equip gironí començarà els entrenaments el dos d'agost.