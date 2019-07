L'Escala assegura la continuïtat del gruix de la plantilla el curs vinent

Fa setmanes que des dels despatxos de l'Escala treballen amb l'accelerador posat per confeccionar la plantilla per a la nova temporada a Primera Catalana. Després de confirmar la continuïtat de l'entrenador Sergi Luis, Sepu, els anxovers continuen avançant amb el seu projecte que en bona part està encapçalat pel tècnic. A més a més, des del club també s'han preocupat per mantenir el gruix de l'equip per al salt de categoria.

«Tirem endavant amb el projecte, això és el més important. En Sepu és una peça clau i estem molt contents de la seva renovació. Tenim molt clar que ell és la pedra angular, sobretot després del gran curs que ha fet. La lliga va ser competitiva fins al final. Érem un equip que canviava d'entrenador cada any i això no podia ser», assegura el secretari tècnic, Josep Bruguera Salvat.

Respecte a la renovació de la plantilla, l'últim en confirmar-se ha estat Uri Sala. Salvat explica que «encara queden detalls, però ja tenim quasi tota la base». «Tenim confirmats 17 jugadors i intentarem fer unes quantes incorporacions més. A banda de seguir negociant la renovació amb la resta de l'equip que encara no ha signat». De moment, l'Escala ja ha anunciat l'arribada dels migcampistes Marçal Saenz i Iván Toribio, i el central Nil Congost. «L'any passat ja anàvem al darrere de l'Iván i en Nil, són molt interessants. En Marçal també, creiem que pot aportar molt al mig del camp. Tenim bons informes», diu.

Tot i que ja va afegir-se a l'equip el darrer mes de la competició, la incoportació de Moha Chaoui també suposa un revulsiu: «És un porter de primer nivell i del poble. Hem d'apostar pels jugadors de proximitat».



La confiança en els juvenils

Per al retorn a Primera Catalana, els escalencs també dipositaran la seva confiança en els juvenils. Els jugadors de la casa, vaja. «Molts jugadors com l'Ayoub, ja havien tingut minuts amb el primer equip. També puguen Doudou, Aleix Parès i Koli. A més, els juvenils del Figueres Pau Castells, Òscar Pedroza i Àlex Fortea faran la pretemporada amb nosaltres i tenen totes les butlletes per quedar-se», confesa Salvat. Aquesta pretemporada, l'Escala té previstos amistosos contra el Figueres, l'Esplais, l'Armentera i el Porqueres.