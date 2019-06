Els Warriors forcen el sisè partit en un duel èpic

Els Golden State Warriors, gràcies a una impecable actuació de Stephen Curry, van guanyar als Toronto Raptors de Marc Gasol, Serge Ibaka i Kawhi Leonard, i van col·locar el 3-2 a les finals de la NBA. Tot i la derrota, els de Toronto encara tenen dues oportunitats per fer-se amb el seu primer títol de la NBA.

Curry va acabar el partit amb 31 punts, vuit rebots i set assistències, mentre que el seu company Klay Thompson va tancar el partit amb 26 punts, sis rebots i quatre assistències.

A la banda dels Raptors, Leonard, que va despertar tard, va ser el màxim anotador del seu equip amb 26 punts, mentre que Kyle Lowry va anotar 18 i Gasol 17 punts, vuit rebots i dues assistències. Serge Ibaka va fer 15 punts i sis rebots.

Tot i la persistent pluja a Toronto, milers de persones van esperar, alguns durant dies, a la intempèrie per situar-se en els voltants del Scotiabank Arena, l'estadi dels Raptors, i estar a prop del lloc en què es podia fer història.

Perquè en els 73 anys de vida de la NBA, es va crear al juny de 1946 amb el nom de Basketball Asociation of America (BAA), cap equip de fora dels Estats Units ha guanyat la lliga nord-americana.

I per Toronto, la victòria suposava acabar amb una sequera de títols en els tres principals esports del país (hoquei sobre gel, beisbol i bàsquet) que s'estenia des que el 1993 els Blue Jays, l'equip de beisbol de l'American League va guanyar el seu segona i última Sèrie Mundial contra els Filadèlfia Phillies.

Si la pressió de tota una ciutat i un país no era suficient, els jugadors dels Raptors sabien que una oportunitat com la que tenien de fer-se avui amb el campionat de la NBA pot ser que no es torni a produir en molt de temps.

Eren els Warriors, els reis de l'NBA durant l'últim trienni, que arribaven a Toronto sense marge de maniobra, els que havien de fer l'impossible per vèncer a casa dels Raptors i mantenir amb vida un partit més. I així ho van fer, la victòria de Golden State per 105-106 deixa els Raptors a les portes del títol i la sèrie disputarà el seu sisè partit el 16 de juny a Oakland.