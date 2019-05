El Vilafant cau en el primer partit del "play-out" i dissabte es jugarà seguir a Segona

El sènior masculí del Vilafant ha perdut el primer partir del play-off de descens de Segona Catalana davant de l'Esportiu Sant Ignasi (56-80). Els homes de Jordi Burgas han anat sempre per darrere en el marcador, i malgrat apropar-se a només cinc punts a l'inici del tercer quart, han vist com els barcelonins ampliaven diferències a mesura que passaven els minuts. Els de taronja han notat les baixes d'alguns dels jugadors més importants i no han entrat quasi mai en el ritme del partit.

Això vol dir que aquest dissabte dia 1 de juny (19.15 h) els vilafantencs necessitaran guanyar per forçar el tercer i definitiu partit i poder salvar, d'aquesta manera, la categoria davant la seva afició. En cas de derrota, baixaran a Tercera Catalana, categoria on aquesta temporada i ha jugat l'Adepaf, que està pendent de si puja o no, i l'Escala, que també està pendent de la Federació, però en aquest cas per una alineació indeguda en l'últim partit que els ha portat a jugar el play-off de descens, tot i que el club escalenc s'hi ha negat. També jugarà a Tercera el recent ascendit Grifeu-Llançà.