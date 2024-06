Feijóo destaca el triomf "contundent" del PP i diu que sempre que han guanyat a Europa s'ha imposat a les generals

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat aquest diumenge el triomf "contundent" i "transparent" obtingut pels populars a les eleccions del 9-J. "Estem davant d'un nou cicle polític, una nova responsabilitat que assumim amb humilitat i sentit d'estat. Els murs han perdut", ha dit en una breu intervenció al vestíbul de la seu del partit al carrer Gènova de Madrid. Aclamat per militants i càrrecs del partit, Feijóo ha assegurat que sempre que els populars han guanyat unes europees, s'han imposat a les següents eleccions estatals. Al costat de Feijóo, que ha dit que la victòria és el resultat que estaven esperant, hi havia la candidata europea, Dolors Montserrat, i altres dirigents com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.