La Policia Nacional ja ha detingut tres persones relacionades amb els insults racistes que va rebre Vinícius Júnior durant el partit València-Reial Madrid, tot i que es continua treballant per aclarir els fets.

Així ho ha afirmat la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, que ha afirmat que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat estan treballant des del moment en què es va produir «el lamentable i condemnable incident», i ja ha detingut tres persones.

Ha assenyalat que es continua treballant amb els vídeos tant de dins com de fora de l’estadi i ha demanat «deixar que segueixi el curs de la investigació» perquè «no tornin a produir-se aquest tipus de fets en un camp com el de Mestalla», l’afició del qual, ha dit, «no mereix el que va passar diumenge.

«De moment, el que sabem és que hi ha tres persones identificades, però la tasca de la Policia Nacional segueix en marxa», ha manifestat Bernabé.

Preguntada per si es plantegen prendre algun tipus de mesura perquè aquestes coses es puguin evitar, ha recordat que el Consell Superior d’Esports ja ha comunicat que «es posa a treballar, tant amb LaLiga com amb la Federació de Futbol, per posar en marxa una campanya contra el racisme als camps de futbol».

«No hi ha res més antagònic als valors de l’esport i de la societat espanyola en el seu conjunt que en les manifestacions racistes i xenòfobes», ha assenyalat.