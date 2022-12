L'Ajuntament de Castelló, a petició dels comerços de joguines eròtiques de la ciutat, ha llançat la campanya 'Si ja no et fa vibrar, el plaer és reciclar', amb uns contenidors dissenyats per dipositar uns productes que han de ser tractats com a petits electrodomèstics i com a residus plàstics.

"El reciclatge ha d'arribar a tots els aspectes de la nostra vida i hi ha certs estris, productes o joguines íntimes que poden generar un cert problema o compromís a la intimitat en el moment de portar-lo a un ecoparc mòbil, i per facilitar el seu reciclatge, des de l'Ajuntament hem col·laborat amb els comerços eròtics de Castelló amb l'objectiu de promoure aquesta iniciativa amb punts de recollida d'aquests petits electrodomèstics que ja no funcionen per facilitar el seu tractament i el seu reciclatge d'una manera adequada", ha assenyalat el regidor de Reciclatge i Residus, Ignasi Garcia. Dins de la iniciativa, i per fomentar el reciclatge d'aquestes joguines en els punts de recollida de cara a la campanya de Nadal, els comerços col·laboraran també amb l'equip d'educació mediambiental de Castelló per a la seva recollida i seguiment, traslladant-los a les plantes autoritzades per a aparells amb piles o amb bateries incorporades, i per a plàstics i materials derivats. Cal destacar que cal portar aquestes joguines a punts nets, mai llançar-los a les escombraries normals ni de plàstic, ja que, aquests productes, com tots els aparells domèstics elèctrics i electrònics, tenen components i materials contaminants. Per a dipositar-los, primer han de netejar-se i sempre és millor separar les peces i introduir-les en una bossa. Aquesta campanya, que s'ha fet ja en altres ciutats com Madrid o Múrcia, entre altres autonomies, és pionera a la Comunitat Valenciana, on l'Ajuntament de Castelló es posiciona així al costat del comerç local. El regidor de Reciclatge i Residus, Ignasi Garcia, va presentar la iniciativa acompanyat d'Inma Molina, gerent de Kinplaer; Rogelio José Pérez, de Fever; i José Manuel Sánchez, de Tu Segundo Deseo; a més de Vicente Apolinar, de FCC; i les educadores mediambientals Mónica Fernández i Alicia Calero, i va fer lliurament dels contenidors.