El president del Govern, Pedro Sánchez, i el rei Mohamed VI han acordat una declaració conjunta al final de la seva trobada a Rabat en la qual s'estableix la celebració de la Reunió d'Alt Nivell (RAN) abans que acabi l'any, però en la qual no hi ha cap referència a la integritat territorial.

Així, en el primer punt Espanya reconeix "la importància de la qüestió del Sàhara Occidental per al Marroc" i torna a reiterar que "la iniciativa d'autonomia marroquina, presentada en 2007, com la base més seriosa, realista i creïble per a resoldre aquest diferendo", com ja va expressar Sánchez en la seva carta al monarca, la qual cosa ha permès iniciar aquesta nova era en la relació.

No obstant això, en cap dels punts apareix esmentada la necessitat de garantir la integritat territorial i la sobirania, un dels aspectes esmentats pel Govern en els seus comunicats en aquestes dos últimes setmanes i dels arguments que havia oferit per a recolzar la seva nova postura.

"La sobirania nacional està fora de tot dubte, inclosa Ceuta i Melilla", tant per la Constitució com pel compromís de l'Estat, ha defès Sánchez en ser preguntat per l'absència d'una menció explícita.

Fonts governamentals defenen que Espanya no necessita que el Marroc reconegui les dues ciutats autònomes com tampoc altres ciutats de la península i esgrimeixen que el Govern no ha de parlar de la integritat territorial amb cap país.

En tot cas, el president del Govern i el monarca marroquí han pactat que "els temes d'interés comú seran tractats amb esperit de confiança, a través de la concertació, sense recórrer a actes unilaterals o fets consumats", apostant així per deixar arrere la crisi suscitada, entre altres coses, per l'acolliment del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, a Espanya i l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta registrada un mes més tard.

Reobertura gradual de fronteres

Pel que es refereix a qüestions més tangibles, s'ha decidit el restabliment "immediat i gradual" de les connexions marítimes i de passatgers fins a l'obertura de totes les freqüències així com iniciar els preparatius per a l'operació 'Pas de l'Estret'.

Així mateix, han pactat que la normalització de la circulació de persones i de mercaderies es restablirà de manera ordenada, incloent-hi els dispositius apropiats de control duaner i de persones a nivell terrestre, la qual cosa inclou Ceuta i Melilla encara que no apareixen esmentades en cap moment, i marítim.

Això passa, segons ha explicat el president, per la reobertura de la duana que ja existia a Melilla i es va tancar en 2018 i l'obertura d'una nova a Ceuta, així com de llocs duaners del costat marroquí.

Des de Moncloa eviten donar terminis precisos sobre quan podria produir-se aquesta reobertura i insisteixen que Ceuta i Melilla volen que es faça de la forma més ordenada possible per a evitar eventuals onades. En tot cas, la declaració inclou una referència temporal de tres mesos en els quals tant aquest, com altres punts, han d'haver-se engegat.

Així mateix, incideixen que no es tracta només de reobrir les fronteres terrestres sinó d'aprendre del passat i d'allò que no funcionava bé per a millorar-ho i citen per exemple el cas de les porteadores que creuaven diàriament d'un a un altre país. A més, assenyalen que no té per que produir-se al mateix temps la reobertura per a persones que per a mercaderies.

Aigües territorials i immigració

D'altra banda, Espanya i el Marroc reactivaran "el grup de treball sobre delimitació d'espais marítims amb l'objectiu d'aconseguir avanços concrets". Es tracta, ha dit Sánchez, de "mantenir discussions de bona fe en el marc de la Convenció de Nacions Unides del Dret del Mar". "Aquesta és una molt bona notícia per als conciutadans de Canàries", ha ressaltat.

El Marroc va procedir a principis de 2020 a aprovar dues lleis per les quals delimita el mar territorial marroquí fins les 12 milles i la zona econòmica exclusiva (ZEE) de 200 milles des de les seves costes. Aquesta delimitació entrava en conflicte amb la de les aigües territorials espanyoles a les illes Canàries. Ja abans d'aquesta trobada, el Govern havia manifestat que tots dos governs desitjaven resoldre la qüestió de mutu acord i conforme a la citada convenció de l'ONU.

En un altre ordre de coses, "es rellançarà i reforçarà la cooperació en l'àmbit de la migració", per la qual cosa està previst que el Grup Permanent Hispà-Marroquí sobre Migracions es reuneixi pròximament.

Sánchez ha evitat comentar si creu que després de l'acord hi ha garanties que el Marroc no propiciarà que es repeteixin episodis com l'entrada de 10.000 immigrants a Ceuta el maig passat o els salts massius a la tanca a Melilla registrats a principis de març. La cooperació en aquesta matèria es reprèn plenament i "podem dir que surt reforçada", ha comentat.

D'altra banda, es reactivarà la cooperació sectorial en tots els àmbits d'interès comú: econòmic, comercial, energètic, industrial i cultural, entre uns altres, per a això es procedirà a la creació de diferents grups de treball que hauran d'haver començat la seva marxa en un termini de tres mesos i presentar informes de cara a la RAN.

Abans de final d'any

Pel que fa a la celebració de la cimera bilateral, ajornada el desembre de 2020 una setmana abans de la seva celebració sota l'argument de la pandèmia, la declaració recull que "haurà de celebrar-se abans que s'acabi aquest any". Fonts governamentals apunten al fet que amb tota probabilitat no tindrà lloc abans que acabi l'estiu, sinó més de cara a la tardor.

A més, Sánchez i Mohamed VI han acordat iniciar converses per actualitzar el Tractat de Bon Veïnatge, Amistat i Cooperació de 1991, "sobre la base dels principis, paràmetres i prioritats que han de guiar les seves relacions bilaterals durant els pròxims anys".

Així les coses, el president ha defensat que és "un moment històric" en la relació i ha qualificat de "fita" el contingut recollit a la declaració conjunta que no és sinó el full de ruta que guiarà la nova fase en la relació "basada en la comunicació permanent i el respecte mutu".

Sánchez ha expressat la "satisfacció" del Govern i el seu agraïment al Marroc per haver aconseguit "tancar un temps de desacord i obrir un temps nou de cooperació reforçada i associació estratègica que redundarà de manera positiva en el benestar, la prosperitat i la seguretat dels nostres dos països".