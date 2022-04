El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la iniciativa de Podem, ERC i Bildu en favor d'un referèndum pactat al Sàhara Occidental, i tot això malgrat que el PSOE ha optat finalment per votar-hi en contra tot desmarcant-se dels seus companys de govern i dels seus aliats parlamentaris. El text ha estat aprovat amb 168 vots a favor, 118 en contra i 61 abstencions.

Dimarts, el PSOE es va mostrar disposat a defensar la proposició no de llei perquè entenia que la part dispositiva era assumible, ja que només parla d'un referèndum pactat i dins el marc de l'ONU, però l'endemà passat va anunciar el seu vot en contra en al·legar que els seus socis havien abocat atacs inacceptables i s'havia comparat l'aposta pel pla marroquí d'autonomia amb un suport a Vladímir Putin en la invasió d'Ucraïna.

En concret, el text que s'ha votat crida a defensar un referèndum en el marc de l'ONU "en el convenciment que només el diàleg, la negociació i l'acord des de la bona fe i de manera constructiva, conforme al dret internacional, ajudaran a aconseguir una solució política justa, realista, viable i acceptable per a totes dues parts en el conflicte al Sàhara Occidental".

La proposició no de llei ha comptat amb el vot favorable del PP, que ja havia anunciat el seu suport dimarts, ja que, segons Cuca Gamarra, "respon a la posició en la qual sempre ha estat el PP". "És perfectament assumible i com que no hem canviat, seguim igual", va assenyalar.

Cs ha optat per l'abstenció perquè, tot i que considera "evident" que el Govern central ha canviat de posició i que no s'han explicat les contrapartides, no li agrada que els qui van impulsar de la proposta parlin d'autodeterminació per al Sàhara com una excusa per a les seves pròpies finalitats polítiques a Catalunya o el País Basc.

Vox, que ja havia avisat que no donaria suport a la resolució, s'ha decantat finalment per l'abstenció. El seu portaveu, Iván Espinosa de los Monteros, rebutja el que anomena "cop de timó" de Sánchez, que no ho considera una posició d'estat i que no ho pensen respectar si arriben a la Moncloa, però recela d'una iniciativa impulsada per Podem i els independentistes.