ENQUESTA | Trobes bé que es permeti omplir les piscines privades aquest estiu?

El Govern ha anunciat un decret que modificarà alguns aspectes del Pla Especial de Sequera (PES). Piscines, turisme, multes i dessalinitzadores portàtils són les principals qüestions que canvien. L'executiu ha decidit fer aquest pas per adaptar les restriccions al període estiuenc, en vistes que la crisi hídrica no remetrà, i per a donar més "eines" als ajuntaments, amb qui el Govern assegura haver pactat les mesures. La nova norma permetrà omplir piscines públiques i privades si els ajuntaments les censen com a refugis climàtics. Trobes bé que es permeti omplir les piscines privades aquest estiu?