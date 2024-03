La restauració de Roses fomenta el producte local

La cuina de temporada és una manera de contribuir al comerç local, de proximitat i la garantia, pels comensals, de consumir productes de la millor qualitat. Ara més que mai, és important donar suport als negocis que aposten pels productes autòctons i que afavoreixen l’economia circular. D’aquesta manera també es valora l’excel·lència dels productes de l’Empordà i la temporalitat d’aquests.

Cuina de temporada a Roses

Per tot això, l’Associació d’Empresaris Roses - Cap de Creus van crear, fa uns anys, la campanya «A Roses cuina de temporada tot l’any». Comprometent-se, així, amb els productors catalans.

En aquest sentit, el 21 de març va començar la campanya de temporada de primavera, que acabarà el 20 de juny, on participen els restaurants rosincs: Cal Campaner, Falconera, Rom, La Bodega, Can Cervera i Santa Llúcia. En aquests establiments ofereixen en el seu menú, plat i/o tapa utilitzant els productes de cada temporada. Sempre que sigui possible, es recomana que els productes emprats siguin de proximitat. D’aquesta manera, també se segueix una iniciativa impulsada per l’entitat: «El Segell Gastronomia d’Origen».

Durant cada estació, poden continuar participant els restaurants que ja en formen part o se n’hi poden afegir de diferents. Els de la temporada de primavera ja es poden veure a la pàgina www.livingroses.cat/cuina-de-temporada. En aquesta pàgina, també es pot consultar els plats i les tarifes que ofereix cada establiment.

L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus va néixer amb l’objectiu de promocionar, dinamitzar i comercialitzar Roses. És sobretot un punt de trobada amb tots els empresaris del municipi per millorar l’economia rosinca.