Amb una nova seu inaugurada aquest 2023 al Logis Empordà, KPC- Ribe Energy té diferents línies de negoci que li permeten estar present a sectors com la indústria, la construcció, l’obra pública, la defensa, els subministraments elèctrics, l’audiovisual, l’agrícola o el de la jardineria. Les tres grans línies de negocis de l’empresa són ENERGY- dedicada als grups electrògens - WAREHOUSE, centrada en carretons elevadors, transpalets i apiladors); i la FOREST & GARDEN que deriva dels seus orígens l’any 1993 amb la representació de la marca italiana Benassi.

"A RIBE ENERGY, fonamentem la nostra filosofia en la consecució de productes innovadors i de noves tecnologies, tenint en compte com a principis bàsics i fonamentals la constància, compromís i capacitat de gestió", detalla Antonio Moner que creu que els motius de "l’èxit i l’evolució" de la firma s’expliquen "principalment en la professionalitat d’un excel·lent equip humà, que preserva la integritat, serietat i el compromís amb la qualitat dels seus productes".

Els orígens de KPC - RIBE ENERGY es remunten a l’any 1993 quan, habilitant com a seu els setanta metres quadrats del garatge del seu domicili particular a Vilafant, Antonio Moner i Mercedes Valero creen la firma comercial RIBE (Ricanvi Benassi) per encarregar-se a Espanya del servei de postvenda de les màquines italianes Benassi. Sis anys més tard, el 1999, l’empresa es trasllada a un local de 2.000 metres quadrats també de Vilafant. I, en aquell mateix període, es busquen noves oportunitats de negoci amb un viatge a la Xina on, a la fira de Cantón, s’aconsegueix la importació i distribució en exclusiva a Espanya, França i Portugal d’un dels principals fabricants xinesos de la marca KIPOR. Dedicada a grups electrògens, motors i maquinària per la indústria.

Posteriorment, l’any 2004, i davant la creixent demanda en el mercat de material de jardineria, l’empresa crear la seva pròpia marca, KPC. Centrada en màquines de jardineria i per a treballs forestals, KPC s’afegeix a KIPOR com les dues grans marques distribuïdes per RIBE que any rere any va augmentant les seves vendes. En ple creixement, l’any 2013, la firma crea una filial a França - MOVA ENERGY SASU - que amb una estructura comercial en territori francès s’encarrega de la distribució i comercialització i dels productes KPC.

Amb la incorporació a la direcció de Míriam Moner i Mercè Moner, KPC Energy continua creixent i, avui en dia, després de la inauguració a la nova seu al polígon Logis Empordà d’El Far d’Empordà, la societat té vint-i-vuit treballadors repartits en les àrees comercial, fiscal i administració, màrqueting , recanvis i servei de postvenda. Les instal·lacions de KPC RIBE Energy al Logis Empordà disposen de 6.300 metres quadrats, 4.500 dels quals útils, que deixen marge per al creixement de l’empresa.