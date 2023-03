La cooperativa Metal·lúrgica de Camallera (MC) neix el 1983 després que l’antiga empresa dedicada a la mateixa feina fes fallida. Aquell any els vuit treballadors que hi havia a la companyia van decidir agrupar-se i tirar endavant el projecte i continuar servint als bons clients que ja tenien. Així van fundar la cooperativa. Avui en dia, els successors d’aquesta empresa, la Quimeta i en Narcís, continuen treballant amb il·lusió per ajudar a tota la indústria de la comarca. Donen servei a diverses empreses de primera línia de la província de Girona, Barcelona i el Rosselló i també tenen algun client particular. La seva història és de creixement i han anat ampliant els seus serveis per adaptar-se a les necessitats dels clients. També compleixen amb totes les normatives de medi ambient i seguretat per oferir als seus treballadors les millors condicions.

Fa 25 anys MC va començar a créixer juntament amb la societat SOLIPREM S.L. i d’aquesta manera el nombre de treballadors va augmentar. En aquest moment l’equip de Metal·lúrgica de Camallera és de setze persones. A l’apartat de pintura hi treballen en Jordi i l’Isidre, aquest últim també s’encarrega del transport. Al taller hi treballen en Jordi i en Lluís. A la soldadura compten amb en Timo, en Jere, i en Joan, a la serralleria l’Alí, en Damià fa el pavonat, i l’apartat de zincat hi treballen en Martí, l’Abdou i l’Àlex, a l’oficina tècnica i al manteniment hi ha en Pep. De la part de recepció i organització se n’encarrega la Marta. En Narcís i la Quimeta asseguren que gràcies a la professionalitat i l’esforç dels operaris s’han guanyat la confiança dels clients. Metal·lúrgica de Camallera Adreça: carrer Estació, 9, Camallera

carrer Estació, 9, Camallera Telèfon: 972 794 125

972 794 125 Web: www.metallcam.com