Junts i PSC-CP han acordat renovar el pacte de govern que han mantingut aquests darrers anys a l'Ajuntament de Llançà amb una majoria de sis regidors en un consistori d'onze. Núria Escarpanter, actual alcaldessa en funcions, mantindrà el càrrec per al pròxim mandat i la cap de llista de la Candidatura de Progrés, Sílvia Barris, ocuparà la primera tinença d'alcaldia.

A les passades eleccions municipals, Junts va obtenir quatre regidors i va ser la candidatura més votada. Els socialistes en van aconseguir dos i, entremig, va quedar la candidatura de Claudio Grande, d'Alternativa, amb tres. L'ERC de l'exalcalde Guillem Cusí en va sumar dos. Tot i que les forces d'esquerra podien haver arribat a un pacte, els republicans s'han estimat més mantenir-se a l'oposició. Junts i PSC han governat en coalició en aquest mandat que ara ha acabat, repartint-se l'alcaldia a mig mandat amb un relleu entre Francesc Guisset i Núria Escarpanter. Aquest dimecres al vespre, l'assemblea local de Junts ha donat el vistiplau definitiu a l'acord de govern per unanimitat en un acte al qual hi ha assistit una cinquientena de persones, entre elles els exalcaldes Josep Maria Salvatella i Pere Vila. Escarpanter ha agraït "la generositat i la predisposició del grup socialista per a seguir treballant, de manera conjunta, per a garantir la governabilitat i l'execució dels projectes conjunts que ens uneixen". L'alcaldable de Junts també ha allargat la mà a la resta de partits per arribar acords "en tot allò que beneficiï als llançanencs i a les llançanenques".

En el debat central de la passada campanya electoral, Sílvia Barris i Núria Escarpanter van mostrar una bona sintonia. La candidata socialista va mantenir un to obert a continuar formant part de l'equip que liderés el govern local, encara que amb expectatives d'estar-hi al capdavant. La neteja urbana, la millora de la seguretat i l'atenció a la gent gran seran alguns dels temes cabdals del nou mandat que comença aquest dissabte amb l'acte d'investidura. Tots els grups també hauran d'analitzar la viabilitat de la proposta feta des d'Alternativa per a la conversió de la Casa Saula, de propietat privada, en un centre de dia i, també, aconseguir que la Generalitat deixi de cobrar un cànon d'usos per a Can Marli, de titularitat pública.