A diferència d'altres municipis on l'allau de candidatures fa difícil extreure el gra de la palla quan es tracta de definir el programa defensat, a Llançà quatre llistes es disputen en aquestes eleccions municipals l'hegemonia en el plenari per al pròxim mandat. Convidats per Empordà TV, Ràdio Llançà i el Setmanari de l'Alt Empordà, les quatre persones que volen accedir a l'alcaldia llançanenca han analitzat el present i el futur de la vila en un entretingut debat celebrat a la Casa de Cultura, moderat per Ivan Álvarez.

El model de neteja i l'atenció a la gent gran han estat els eixos principals de la confrontació de projectes entre Núria Escarpanter (Junts), Sílvia Barris (CP), Guillem Cusí (ERC) i Claudio Grande (AxLl). Escarpanter i Barris han defensat la feina feta per govern que Junts i socialistes han compartit durant aquest darrer mandat, tot i que ambdues han separat en tot moment els resultats obtinguts en les regidories que depenien de cada grup municipal.

Contracte caducat

En l'aspecte de la neteja, tots quatre van debatre extensament sobre el fet que e contracte amb l'empresa concessionària del servei va caducar fa dos anys i encara no s'ha aconseguit la renovació. Escarpanter, actual alcaldessa, va posar èmfasi en el fet que s'està preparant una nova licitació del servei sense que això suposi "apujar la taxa" al veïnat. L'exalcalde Guillem Cusí, guanyador de les darreres municipals, aposta clarament "per la recollida porta a porta", una proposta que no agrada a Junts. Sílvia Barris, que ha agafat el relleu a Francesc Guisset al capdavant de la Candidatura de Progrés socialista, considera que "cal treballar en aquest nou contracte" tot i que reconeix que, des de l'Ajuntament, "estem donant voltes sense trobar solucions. Hem de fer propostes reals i clares" i destaca el fet que en l'actualitat el cost del servei "suposa el deu per cent del pressupost municipal i el pròxim serà del setze per cent". Grande, per la seva part, reclama un "estudi" que permeti determinar la freqüència de pas i el tipus de contenidors que Llançà necessita. La cap de llista de Junts va retreure al cap de l'oposició que en el seu moment hagués fet convocar un ple extraordinari per crear una comissió de seguiment de neteja com a "tàctica" política per a endarrerir el procediment, la qual cosa va ser negada per guillem Cusí.

Centre geriàtric i centre de dia

En l'àmbit de l'atenció a la gent gran, Núria Escarpanter va defensar novament la construcció d'un centre geriàtric quan es trobi el "finançament necessari" i ha demanat reiteradament a Claudio Grande que detalli el projecte que proposa per a reconvertir la Casa Saula, de propietat privada, en un centre de dia d'ús públic.

Els dos alcaldables que han estat a l'oposició durant aquests darrers quatre anys han acusat el govern municipal de "malbaratament" de recursos públics en la redacció i preparació de projectes que encara no han vist la llum. La candidata de Junts ha retret al seu rival republicà que tot i pertànyer al mateix partit que el del Govern de la Generalitat no hagi fet cap gestió efectiva per evitar que l'Ajuntament de Llançà hagi de pagar un cànon anual de 72.000 per l'ús de Can Marly.

Seguretat i accessos

La ubicació actual de la comissaria de la Policia Local en un tercer pis, el seu possible trasllat a l'actual edifici de l'Oficina de Turisme i la reubicació d'aquesta en un lloc més cèntric, la millora dels accessos a la vila o l'allargament de la temporada turística han estat altres temes tractats en un debat que ha omplert bona part de la platea de la Casa de Cultura i que també ha comptat amb la complicitat organitzativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Girona, la Delegació a l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes, Canal 10 Televisió i les emissores municipals de l'Escala i Vilafant.

Debat a Castelló d'Empúries

Aquest dimecres, 17 de maig, té lloc el debat electoral a Castelló d'Empúries, organitzat per tots els mitjans abans esmentats. L'acte es porta a terme al convent de Santa Clara, a partir de dos quarts de vuit del vespre.