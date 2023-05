Forta patacada en aquestes eleccions municipals per Ciutadans a les comarques gironines. La formació taronja ha aconseguit mantenir només un regidor a tota la demarcació. En concret, és Rebeca López, portaveu del partit i regidora a Vilafant. López ha aconseguit entrar a l'ajuntament alt-empordanès, això sí com a última força, en un consistori on ha guanyat el PSC amb cinc regidors, seguit d'ERC i Som Vilafant amb tres i Junts que també en té un. El 2019 Ciutadans va aconseguir representació a diverses localitats gironines i 26 edils arreu de la demarcació. Entre les localitats que tenia representació hi havia Girona amb dos regidors o Lloret de Mar, amb quatre.

De fet, Lloret és un bon exemple dels mals resultats que ha tret Ciutadans en aquestes eleccions. A la localitat selvatana han perdut els quatre regidors que tenien. I és que en tota la demarcació, la formació taronja ha tret menys vots que els que va aconseguir només a Lloret de Mar el 2019. En aquelles eleccions, Ciutadans va aconseguir 1.682 vots, un centenar més dels que ha aconseguit a totes les comarques de Girona aquest 2023. Aquests mals resultats de Ciutadans es fan extensibles a tot Catalunya, on només han aconseguit 11 regidors en tots els pobles i ciutats.