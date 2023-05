Esquerra Republicana de Figueres ha manifestat a través de les seves xarxes socials que Agnès Lladó, la seva candidata a les eleccions del pròxim 28 de maig i actual alcaldessa de Figueres, està rebent «atacs i actituds misògines».

En aquesta publicació hi comparteixen uns cartells electorals que han sigut vandalitzats amb insults de caràcter masclista com a prova d'aquests atacs. Els republicans es pregunten si «això és el que ha d'aguantar una dona que decideix fer política per transformar la seva ciutat?» i afegeixen que «el masclisme i la confrontació només són el refugi d'aquells que no tenen ni propostes ni projecte per Figueres».

Les mostres de suport cap a Lladó no han tardat a arribar. El primer a fer-ho ha estat Xavier Colomer, candidat de la CUP a l'alcaldia de Figueres, el qual ha dit que «és difícil encapçalar un projecte polític per tot el que implica, no em vull ni imaginar fer-ho com a dona! En erradicar això tots i totes hem d’anar de la mà».

Tot el suport @ALladoSaus! A tots ens han pintat algun nas a algún cartell, però aquests atacs misògens son intolerables. És difícil encapçalar un projecte polític per tot el que implica, no em vull ni imaginar fer-ho com a dona! En erradicar això tots i totes hem d’anar de la mà https://t.co/X2F1OtJRC8 — Xavier Colomer (@XavierColomer21) 26 de mayo de 2023

La #ViolènciaPolítica contra les dones no pot ser el preu a pagar per fer política. És un tipus de violència masclista que, atacant algunes dones, vol disciplinar-nos a totes i expulsar-nos de l’espai públic.

Tot el suport i sororitat, @ALladoSaus. https://t.co/yOKf6Ofoo0 — Tània Verge Mestre (@taniaverge) 26 de mayo de 2023

Per la seva banda, l'alcaldable de Junts per Figueres Jordi Masquef ha expressat que «aquests insults no s’han d’aguantar ni permetre. El desacord es mostra a les urnes i amb respecte, mai així!».

Carles Arbolí, candidat de Figueres Futur, també ha mostrat la seva solidaritat amb l'alcaldessa: «Una vergonya que l'any 2023 encara hàgim de suportar accions menyspreables com aquestes».

Una vergonya que al 2023 encara hàgim de suportar accions despreciables com aquestes. Tot el suport @ALladoSaus i a tombar als intolerants! https://t.co/jRXsWX7xMa — Carles Arbolí (@carlesarboli) 26 de mayo de 2023

El desacord es manifesta a les urnes i amb respecte. Mai d'aquesta manera!



Insults intolerables que cap candidat ha d’aguantar ni permetre, ni en campanya ni mai.



Condemnem els fets i mostrem el nostre suport a l’alcaldessa i candidata d’@ERCfigueres, @ALladoSaus #28M https://t.co/ktbiIeB1xM — Junts per Figueres (@JuntsxFigueres) 26 de mayo de 2023