Quan la violència masclista envaeix també l’espai digital

L’augment dels casos de ciberassetjament contra les dones evidencia una vegada més com l’ocupació de l’espai públic no és igualitari per a tothom. «Jo he de poder tenir el perfil obert sense que m’amenacin de mort o violar-me», declara Alba Herrera, psicòloga i sexòloga nascuda a Llançà, que en les últimes setmanes va patir ciberassetjament per part d’un individu. Herrera és nova en el món de les xarxes socials i en el primer vídeo que va fer a Tiktok per parlar de temes relacionats amb sexologia i feminisme, va rebre les primeres amenaces. Des de llavors, que no ha tornat a publicar per por que les amenaces fossin a més. Una por que també es va traslladar al carrer que, segons explica, supera amb la seva gossa, «per sort tinc una gossa Doberman que imposa i quan vaig pel carrer em sento segura».

Tal com explica l’especialista en ciberseguretat, Bruno Pérez, «està detectat que la violència de gènere digital és el primer pas per altres classes de violències». Per això, és freqüent que les persones que reben aquesta mena de missatges, experimentin por i altres símptomes, així com, angoixa i ansietat.

Un dels perfils més seguits a la comarca i amb més repercussió, com el de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, és la diana de molts comentaris agressius i violents. Però, això no ho justifica, «ningú està acostumat a patir aquest assetjament». Un atac que ella no havia viscut fins que va entrar al càrrec l’any 2019 i que no ha cessat des de llavors. Conscient de la importància de visibilitzar-ho, va recórrer als Mossos d’Esquadra i com ella mateixa reconeix, pel fet de ser un càrrec públic, es va tramitar seguint els protocols establerts. No poden dir el mateix altres dones amb les quals hem parlat per fer aquest reportatge, com el cas d’Alba Herrera, a qui els agents la van convèncer que no tindria resultats dient-li: «Si vols et poso la denúncia, però serà una pèrdua de temps, això no anirà enlloc».

Amal Ayaou és una coneguda influencer figuerenca que abans dels vint anys ja creava continguts virals a les xarxes. Al cap de poc temps va rebre diverses amenaces de mort. Amb la por al cos i els fets recents va anar a la comissaria i, tal com explica, va anar «directament als Mossos plorant i em van dir que no podien fer res fins que no fos alguna agressió física».

Trols

L’anonimat que permeten les pantalles ha fomentat des del principi la creació d’identitats falses que s’han vist amplificades amb les xarxes socials. Amb aquesta impunitat s’han comès diverses agressions que encara aconsegueixen evitar la condemna.

Aquests trols solen ser comptes creats abans de l’agressió, amb poques o cap publicació i sense seguidors. Són creats només per un objectiu en concret.

L’alcaldessa de Figueres té clar que aquests perfils son «organitzats» i no es tracta de persones concretes. Amal Ayaou va rebre amenaces per part d’una desena de comptes i això li fa pensar que «eren perfils de la mateixa persona, perquè sabia coses molt concretes de la meva vida», explica la jove anys després de patir un dels episodis més traumàtics de la seva vida.