Un dels objectius de la CUP de Figueres pel proper mandat és garantir el desenvolupament dels joves en tots els àmbits. La joventut és un dels col·lectius que actualment travessen moltes dificultats i vulnerabilitats. Per això consideren que cal impulsar polítiques d'ocupació, habitatge, salut, oci i participació perquè tinguin les condicions materials per a dur a terme el projecte de vida que vulguin.

En aquest sentit proposen fomentar un sistema d’orientació i ocupació juvenil en espais de referència. Així mateix volen crear un espai d’orientació i atenció en salut per joves que no necessiti la supervisió parental. En l’àmbit de la salut també proposen fomentar xerrades i tallers en drets sexuals i reproductius, salut mental i prevenció al suïcidi, i salut digital.

En relació amb l’associassionisme consideren que cal promoure i potenciar les entitats joves fomentant el seu protagonisme a la ciutat. Crear subvencions específiques per a entitats juvenils i projectes destinats a joves. Així com facilitar espais a les agrupacions d’escoltes i esplais per poder realitzar les seves activitats. Així mateix proposen crear una coordinadora de lleure i fortificar els llaços amb el Consell Local de la Joventut de Figueres com a principal interlocutor en materia de polítiques de joventut a la ciutat.

En l’àmbit de l’habitatge, en aquesta campanya de les eleccions municipals, la CUP proposa seguir promovent habitatge públic de lloguer per al jovent, tal i com s’ha fet fa poques setmanes que s’han atorgat 12 pisos a la borsa de lloguer per a joves.

Altres propostes que la candidatura independentista vol impulsar per al jovent son l’ampliació de tècnics dinamitzadors juvenils i el suport als grups joves d'arts i música.