El candidat a l’alcaldia de Junts a les pròximes eleccions municipals, Jordi Masquef, proposa el pla de xoc contra la inseguretat i l’incivisme "Figueres ciutat segura" amb el primer objectiu de "frenar amb la tolerància zero l’incivisme que provoca la degradació de l’espai públic i, en conseqüència, fomenta la inseguretat dels veïns i visitants".

Per fer front a l’incivisme i la degradació de l’espai públic, Masquef proposa una brigada d’acció ràpida, que netegi i arregli els desperfectes ocasionats en l’espai públic en un termini màxim de 24 hores per evitar la percepció de degradació dels carrers.

En el segon punt, proposa afrontar els reptes de la inseguretat a la ciutat amb mirada oberta i transversal, amb cooperació interadministrativa i també policial. "No només calen més agent de la Guàrdia Urbana, també cal dotar-los dels materials tècnics necessaris i, sobretot, de la direcció política adequada que els doni suport en aquesta transformació", diu. I per aquest motiu Masquef ja ha anunciat que assumirà com a alcalde, les competències de seguretat a la ciutat.

El pla de xoc "Figueres ciutat segura" també inclou lectores de matrícula en els principals accessos i sortides de la ciutat, sistemes integrals de videovigilància urbana que blindin els punts més concorreguts i també els més conflictius de la ciutat, comissaries i patrulles de barri que aportin seguretat i proximitat als veïns, la implantació de les pistoles teaser com a eina de reforç, la unitat canina per detectar drogues, i finalment la utilització de drons per a tasques puntuals de prevenció i suport en la vigilància, per exemple, en grans esdeveniments.