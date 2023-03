La memòria històrica, com a element identitari i com a un segell de distinció de la ciutat, serà un dels eixos del programa electoral de Junts per Figueres i un dels àmbits d’actuació si assoleix el govern municipal, ja que consideren que relliga el sentiment de pertinença a la ciutat amb el desenvolupament cultural i turístic. Per dur-ho a terme es nomenarà a l’historiador Enric Pujol com a Comissariat de la Memòria Històrica amb una reconeguda trajectòria, tant en la divulgació com en la recerca i en la gestió cultural i museística.

Segons informen en un comunicat, "la memòria històrica ha de servir per a promoure el sentiment de pertinença, difondre la història local a través dels fets i personatges més significatius del seu passat i posar en valor espais i edificis de transcendència històrica, arquitectònica o sentimental". La formació també destaca la seva relació amb el foment d’una oferta pedagògica i acadèmica pròpia i "en el valor afegit que representa per a l’economia local atès l’augment que està experimentant, en els darrers anys, el turisme vinculat a la memòria històrica arreu de Catalunya i d’Europa". En aquesta actuació, Enric Pujol estarà acompanyat per un altre historiador, David García Algilaga, impulsor de la recuperació dels refugis de la Guerra Civil i d’unes rutes pedagògiques per donar-los a conèixer entre els estudiants, juntament amb Mariona Seguranyes, doctora en Història de l’Art i candidata de Junts per Figueres a les properes eleccions, i el periodista i regidor Josep Maria Bernils. Mariona Seguranyes s'incorpora a la candidatura de Jordi Masquef En aquest sentit, Enric Pujol ha expressat la seva voluntat “de donar un impuls a la recuperació integral de la memòria històrica a la ciutat, a través d’aquest iniciativa, de la qual em sentiré molt orgullós i motivat d’encapçalar”. El cap de llista i candidat a l’alcaldia, Jordi Masquef, valora de manera molt especial aquest àmbit d’actuació “perquè relliga el nostre passat amb el present, el posa en valor i el preserva per a les futures generacions i esdevé una pota més de la gran aposta pel turisme cultural que tants valors té a la ciutat i que cal revaloritzar. Vull remarcar especialment el suport que gent com Enric Pujol i David García Algilaga s’han compromès a donar a Figueres, treballant en l’execució d’aquest ambiciós projecte”.