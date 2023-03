Jordi Masquef ha anunciat la incorporació de Mariona Seguranyes com a número 4 de la candidatura de Junts per Figueres a les eleccions del 28 de maig.

Com ja va avançar el passat 1 de març en la presentació del Projecte Figueres 2023/2040, en els pròxims dies es presentaran les persones que formaran part de l'equip que ha de permetre no només guanyar les eleccions sinó que ha d'estar preparat per governar, i que en la cerca de grans consensos i acords de ciutat, s'incorporen persones amb trajectòries polítiques i professionals molt diverses però amb una condició, l'especialització. El candidat de Junts per Figueres, busca posar en valor les trajectòries professionals i l'especialització en les matèries que els regidors gestionin, precisament, per poder abordar els temes amb coneixement i la deguda profunditat que requereixen.

En el cas de la cultura, Masquef ha volgut confiar la matèria en una persona amb una més que reconeguda trajectòria i solvència professional en el camp de la cultura, però sobretot amb un coneixement i reconeixement del teixit social i cultural de la ciutat, però també de la comarca que li permetran teixir complicitats i treballar de manera transversal i cercant els grans consensos que requereixen els grans projectes de ciutat.

Mariona Seguranyes Bolaños és historiadora de l'art, gestora cultural, Doctora en humanitats (UPF), màster en especialització en gestió de Patrimoni cultural (UdG i ICRPC) i postgrau en Direcció estratègica de Museus i Centres Patrimonials (UdG i ICRPC). Porta una tasca d'investigació de l'art català entre els segles XIX i XX, contextualitzant-lo en l'àmbit europeu, fruit de la qual són les diverses exposicions que ha comissariat arreu del país. Entre els seus llibres publicats destaca els que fan referència en el context familiar i català de Salvador Dalí. Té un ampli coneixement de l'art català i empordanès fruit de la seva recerca. Treballa entre Figueres, Girona i Barcelona, tenint una visió àmplia de la cultura i de l'àmbit dels museus. Està implicada en associacions culturals de la ciutat de Figueres i de Barcelona. La seva preocupació és la recuperació i divulgació del patrimoni català i empordanès en clau de diàleg europeu i universal.