Vilafant tindrà una nova candidatura independent als comicis municipals del 28-M. Es tracta de Som Vilafant i estarà encapçalada per Francesc Xavier Marín, conegut arreu com a Kiko.

Aquesta nova formació pretén ser "l’alternativa real a les tradicionals ideologies de partit", segons indiquen en un comunicat.

Kiko Marín ha estat regidor pel PSC a l'Ajuntament de Vilafant durant vuit anys en diferents àrees i esperava ser el proper cap de llista però, com que no ha estat així, es va proposar deixar definitivament la política municipal. No obstant això, finalment s’ha decidit a recollir el testimoni de tots els veïns i les veïnes que li han demanat que no plegui i es posarà a prova a ell mateix embastant una llista "la més heterogènia possible".

Marín es defineix com un polític "absolutament municipalista" i defensa que aquesta línia d’actuació és la que ha fet que els seus nous companys de ruta s’animin a ser, amb ell, "una autèntica opció per Vilafant sense lligams de partit, una nova etapa lliure de cap compromís que no sigui servir el poble".

Segons descriuen al comunicat, Som Vilafant és "una candidatura que no té color ni sigles, i que agrupa vilafantencs de tot el poble per tirar endavant un projecte polític carregat d’entusiasme i d’idees assumibles, que obté el seu combustible de la força i la voluntat de les persones".

Tenen la voluntat de presentar oficialment la seva candidatura a les eleccions municipals sense grans actes, convençuts que no és això el que esperen els electors i que els donaran un suport suficient a les urnes "per donar-li la volta a la truita i començar a fer les coses d’una altra manera”.