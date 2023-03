Montse De La Llave serà la nova candidata del PSC a Vilafant.

Ha estat escollida per l'assemblea de l'agrupació socialista després de l'anunci de l'alcaldessa Consol Cantenys de no presentar-se com a cap de llista a les properes eleccions municipals.

Montse De La Llave és l’actual 1a tinent d’alcaldia i regidora d’Educació, Salut i Benestar i Seguretat i Protecció Civil. És regidora des del 2019.

“Des del PSC de Vilafant volem obrir una nova etapa i ho fem amb il·lusió per tots els reptes i projectes que tenim per davant els pròxims 4 anys” ha expressat la candidata.

El divendres 17 de març al Centre Cívic de Les Mèlies es celebrà l’acte de presentació de la candidata a les set de la tarda . Serà un acte obert a tots els veïns i veïnes del municipi.

Faran la presentació de la candidata Montse de la Llave i li donaran suport Victor Grau, Primer Secretari de l’Agrupació socialista de Vilafant, l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys i la diputada i portaveu del Grup Parlamentari Socialista-Units per Avançar al Parlament de Catalunya, Alícia Romero. En acabar, tots els assistents gaudiran d’un refrigeri.