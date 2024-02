A finals d'any es va signar el conveni amb el departament d'Educació de la Generalitat per tal de posar en marxa aquesta UEC, un recurs pensat per atendre alumnes amb situacions socieconòmiques i socioculturals especialment desfavorides i/o amb risc d'abandonament escolar prematur. Com a norma general, l’alumne ha d’estar matriculat a 3r o 4t d’ESO i, en tant que mesura d’atenció educativa intensiva, i un cop exhaurides les mesures universals i addicionals que des del mateix institut s’han ofert, es proposa la UEC com a millor resposta a les necessitats educatives d’un alumne o alumna perquè es promogui la seva continuïtat formativa.

Es tracta d'una fòrmula de diversificació curricular que permet organitzar el currículum d'acord amb els àmbits d'aprenentatge i amb una clara orientació pràctica. Amb aquesta iniciativa, en definitiva, es vol aconseguir que l'alumne trobi una nova via que l'incentivi a continuar estudiant o encarar-se cap a l'àmbit laboral del seu interès. "La posada en funcionament d'aquesta UEC és una molt bona notícia i era una reivindicació per la qual ha estat lluitant l'àrea d'Educació els darrers anys, d'acord amb l'institut", remarca la coordinadora de l'àrea d'Atenció a les Persones, Clàudia de Cruz. La UEC de l'Escala comença a funcionar amb un total de vuit alumnes.